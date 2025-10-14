D’après l’oeuvre de Luc Bronner, dans le cadre de Contes et Rencontres et de Nyons en scène.

Théâtre poétique

Tout public à partir de 13 ans / Durée : 1h15

Production : Cie Le Pas de l’Oiseau / Adaptation et jeu : Laurent Eyraud-Chaume /

Musique : Duo Vargoz (violons : Robin Vargoz, harmonicas : Guillaume Vargoz) / Mise en scène : Amélie Chamoux

L’oeuvre

Ni roman, ni simple document historique, ni plaidoyer écolo, ni littérature localiste : le livre « Chaudun, la montagne blessée » de Luc Bronner, est un ovni littéraire. Il réussit, avec une délicatesse teintée d’humour, à nous faire ressentir la vie d’un village de montagne qui lutte pour sa survie.

Le spectacle

Le village de Chaudun (Hautes-Alpes) est vendu en 1895 par ses habitants à l’Etat. Au fil des ans, surpopulation et surexploitation transforment cette vallée de montagne. La vallée et ses habitant-e-s sont exsangues, les pâturages inexploitables…

Le journaliste Luc Bronner mène l’enquête pour raconter une histoire d’effondrements : celui d’une micro-société incapable de changer de direction, celui d’une montagne qui cesse d’être une alliée pour les humains. Son ouvrage est également le récit d’une reconquête : celle des habitant-e-s sur leurs vies qui trouvent dans la fuite une émancipation possible, celle de la nature sur la montagne blessée avec d’autres humains pour alliés. Aujourd’hui, Chaudun est le coeur d’un espace ensauvagé, l’une des plus somptueuses vallées d’Europe.