Chemin des artistes

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !
En famille, entre amis, (re)découvrez votre territoire !

du 11/10/2025 10:30 au 12/10/2025 18:30

Salle des fêtes Henri Maret Salle du patronage 26300 Jaillans

Gratuit pour les visiteurs

SALLE DES FÊTES HENRI MARET

50 ROUTE DES TONNETS 26300 JAILLANS

François Crinel – Dessin

JOSEPH-PAUL MESSINA – Dessin

ERIC DE TUGNY – Dessin

Daniel GREUZARD – Dessin

François Mervaillie – Dessin

Sarah Gautier – Dessin

Pierre Garbolino-Bressa – Gravure

Sébastien CARAYON – Peinture

Jean-bernard Lassara – Photographie

Estelle Thareau – Sculpture

SALLE DU PATRONAGE

PLACE GRANET 26300 JAILLANS

Zoé Dupré – Dessin

ÉGLISE SAINTE MARIE

30 PLACE DE L’ÉGLISE 26300 JAILLANS

Joel Gangloff – Peinture

Awena Cozannet – Sculpture