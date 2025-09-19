Exposition, Festival

Chemin des artistes

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !
En famille, entre amis, (re)découvrez votre territoire !

du 11/10/2025 10:30 au 12/10/2025 18:30
Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Salle Maurice Pollet

Place de la Poste

Christine Fiallon – Vitrail

Astrick Goussian – Dessin

Cathy Trapier – Techniques mixtes

Magali Tharaud – Techniques mixtes

Berengere Gazielly – Peinture

Marie MORGE – Peinture

Odile MASSELON – Peinture

Laurent BARRAL – Peinture

Olivier LAMBERT – Peinture

Annexe salle des fêtes Maurice Pollet

Place de la Poste

Jean Paul Tinland – Peinture

Martine GRANET – Peinture

Emeline Parmeland – Techniques mixtes

ERIC MAUR – Céramique

Alice Mihajlovic – Céramique

PAULINE CAMERLO – Céramique

AXELLE BERTHET NORAZ – Photographie