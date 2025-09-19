Chemin des artistes

Salle Maurice Pollet
Place de la Poste
Christine Fiallon – Vitrail
Astrick Goussian – Dessin
Cathy Trapier – Techniques mixtes
Magali Tharaud – Techniques mixtes
Berengere Gazielly – Peinture
Marie MORGE – Peinture
Odile MASSELON – Peinture
Laurent BARRAL – Peinture
Olivier LAMBERT – Peinture
Annexe salle des fêtes Maurice Pollet
Place de la Poste
Jean Paul Tinland – Peinture
Martine GRANET – Peinture
Emeline Parmeland – Techniques mixtes
ERIC MAUR – Céramique
Alice Mihajlovic – Céramique
PAULINE CAMERLO – Céramique
AXELLE BERTHET NORAZ – Photographie