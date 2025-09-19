Exposition, Festival

Chemin des artistes

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !
En famille, entre amis, (re)découvrez votre territoire !

du 11/10/2025 10:30 au 12/10/2025 18:30

Place de l'église 26350 Saint-Laurent-d'Onay

Gratuit pour les visiteurs

Claude Barry – Peinture

Etienne Didier – Peinture

Vicky Verdonck – Peinture

Arlette Vallon – Pastel

Sylvie Revol – Techniques mixtes