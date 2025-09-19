Exposition, Festival

Chemin des artistes

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile … Une diversité d’esthétiques et de disciplines à (re)découvrir près de chez vous !
En famille, entre amis, (re)découvrez votre territoire !

du 11/10/2025 10:30 au 12/10/2025 18:30

Place de la Mairie 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Gratuit pour les visiteurs

Cécile Guerlin – Photographie

Denis Larzul – Photographie

Romuald CHALO – Photographie

Nerina Phelut – Photographie

Danièle Guimbaud – Peinture

Pascale Chevalier – Peinture

Marie Martine – Peinture

Stephanie Chalo – Peinture

Virginie Tardy – Peinture

José Serrano – Peinture

Annick Cotillard – Peinture

Celine Blachier – Peinture

Marie-José DIEBOLT – Peinture

Pierrette COULET – Peinture

Guy Chauvet – Autre

Corinne THOULOUZE – Autre

Marie-Christine Barthelemy – Aquarelle

Nicole Faivre – Aquarelle

Christopher Rostaing – Sculpture

Hervé Le Fur – Dessin

Sandra Rouffignac – Céramique