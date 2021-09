Joss Bahuaud – Peinture

Cecile Trousse – Peinture

Sophie Lefaure – Peinture

Martine Soignon – Dessin

Michel Citti – Sculpture

Marie Noelle Boyer – Sculpture

Pascal Durif – Photographie

Dominique Bouday – Photographie

Les animations proposées

Soirée vernissage

Samedi 09 octobre à 19h00 – Salle Marcel Soulier

LE CHANTEUR IMAGINAIRE sur le Chemin des artistes à Saint Vincent. Vous pourrez écouter le Duo Jean Yves et Patrick : – Banjo, guitare, violon et mandoline, sur des paroles écrites et interprétées par Jean Yves, textes pleins d’émotion et de poésie. Lors de la soirée vernissage le samedi 09 Octobre à partir de 19h00. Avec grand plaisir, nous vous accueillerons. En attendant les artistes… www.youtube.com/channel/UChmY2IVcuNaGX-wzErTYS3w

Les restaurants partenaires

L’Auberge des Templiers

tel: 04 75 57 45 30