Chemin des artistes Ã  Montmeyran

Peinture, sculpture, dessin, photographie, arts numériques… il y en a pour tous les goûts. Professionnels et amateurs nous font découvrir leurs univers artistiques le temps d’un weekend.

Programme détaillé :

Exposants :

Salle des fêtes Maurice Pollet :

Carole Guénault – Dessin

Christine MAURIN – Peinture

Vicky Verdonck – Peinture

Charlotte CARASCO – Peinture

Ela Couturier – Peinture

Jean-Pierre Yvars – Peinture

Joëlle Potdevin – Peinture

Isabelle Rissoans – Autre

Manon PEYRET – Photographie

Martine Fenouil Le Guyader – Aquarelle

Annexe salle des fêtes Maurice Pollet :

Myriam Bosc naillet – Techniques mixtes

Johnny Pourbaix – Sculpture

Joelle FELIOT – Photographie

Yvan Le Roy – Dessin

BLANDINE BOUVAREL – Peinture

Animations :

– Le coin des tout-petits

Tout le week-end à 10H30 – 18H30 – Annexe de la salle des fêtes Maurice Pollet

Les tout-petits de la crèche « La Cabane des Petits-Loups de la commune exposera tout le long du week-end leur création.

– Atelier dessin

Tout le week-end à 10H30 – 18H30 – Annexe salle des fêtes

Atelier autonome et gribouillages dessinatoires. C’est une histoire personnelle que le visiteur me raconte et que j’illustre sur l’instant par un dessin ou bien le dessin gribouillé sur place amène à une discussion, un échange, des échos.