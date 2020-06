« Chemin(s) faisant : une histoire des routes du Vercors »

Exposition présentée par les Archives départementales et la Conservation du patrimoine de la Drôme du 2 juin au 19 décembre de 9h à 17h et un samedi sur deux avec visite guidée gratuite à 15 heures.

Le massif du Vercors est parcouru par l’homme depuis des milliers d’années le long d’innombrables sentiers.

Au XIXe siècle, de nouvelles routes carrossables sont construites. Elles facilitent et accélèrent les échanges entre la montagne et la plaine.

Aujourd’hui encore, les routes sont au coeur de la vie du massif et de ses habitants.

Venez découvrir l’histoire de ces cheminements millénaires et de ces routes sublimes, pittoresques ou simplement forestières,

à travers de nombreux documents originaux, objets et oeuvres d’art, film immersif en 3D,témoignages…