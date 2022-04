Chloé Moglia – Rhizikon à l’espace des Collines

Quel est le point commun entre un·e adolescent·e et un·e acrobate ? Un sacré béguin pour le danger, nous répond Chloé Moglia. À l’aise les pieds dans les nuages comme le nez au ras du sol, la performeuse décline avec Rhizikon sa maîtrise de la pesanteur à travers ce solo. Sur fond de grand tableau noir d’école, l’artiste se joue des lois de la gravité comme de la peur de la mort, et préfère la pédagogie par le geste à la posture du professeur.Plutôt qu’un long discours, quoi de mieux qu’un flirt avec le vide pour se sentir vivant·e ? Et qu’y a-t-il donc de si fascinant à défier la chute pour que l’on repousse toujours plus les limites de nos propres entreprises ? Puisque Chloé Moglia croit aux graines que l’on sème plus qu’au lopin que l’on surveille, Mathilde Van Volsem et Fanny Austry interprètent également Rhizikon depuis 2014