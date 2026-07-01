Sous la direction de Frédéric Pineau, l’ensemble « Aestiva » (ex-COGE) propose un voyage choral autour de la danse. À travers les siècles et les traditions du monde, ce programme explore la manière dont les voix rendent hommage au mouvement, comment la musique accompagne les pas, les fêtes et les rituels, et comment le chant célèbre la joie profonde du corps dansant, entre énergie collective, émotion et élan vital ! Réservation impérative à l’Office de Tourisme dans la limite des places disponibles.
Choeur Aestiva
L’ensemble « Aestiva » (ex-COGE), sous la direction de Frédéric Pineau, propose un voyage choral autour de la danse. Le programme explore comment les voix rendent hommage au mouvement et comment la musique célèbre la joie du corps dansant.
Rue de la Résistance 26110 Nyons Tél. 07 88 58 76 08