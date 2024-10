Des corps, des sons, des mots, des chants. Une chorale de poésie sonore électrique, sensible, délirante, musicale qui va puiser son inspiration au fond de notre intimité.

Choeur fragile par la compagnie Kumulus

Spectacle – Chorale de poésies sonores

Le coeur du choeur trouve son empreinte dans les antagonismes de notre monde : la fragilité, la force, la folie, la lucidité, la tendresse, la hargne, la tristesse, la joie, l’envie, les désespoirs…Il navigue sur les flux et reflux de cette folle humanité s’oubliant dans la guerre, muselant le plaisir de vivre ensemble dans l’harmonie. Le choeur raconte la terreur, les QR codes, l’inceste bip bip, le travail code pin, la violence faite par les hommes aux femmes, le code barre, le code puk, la délocalisation, la mondialisation, la perte de repères…Les six personnages en ligne sur leurs chaises sont guidés par leurs émotions et imaginations, chacun·e prend la parole, rentre en interaction avec » l’autre « , se lève, s’exprime.

Tous public

Durée : 60min