Chopin chez nous, à la maison

Prix de piano et de musique de chambre du CNSM de Paris, il a

été directeur du conservatoire de musique de la Ville de Saint-

Ouen en Seine-Saint-Denis.

Il a développé également une activité de chanteur professionnel

et a participé à des tournées internationales dans de nombreux

pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique Latine ainsi qu’au Japon.

Aujourd’hui, retraité de sa fonction d’enseignement artistique, il

poursuit une activité de concertiste, cherchant à approfondir

une ouverture à tous les répertoires.

Le concert sera précédé d’un entretien préalable sur l’art du piano et sur l’apport spécifique

de Frédéric Chopin au jeu de cet instrument.