CHOPIN, duo pour Un bandonéon et un piano

1er Concerto pour piano en mi mineur, 1830, écrit pour piano et orchestre. Mazurkas, pièces courtes et intenses, bien qu’écrites par Chopin pour le piano, il apparaît évident que ces oeuvres évoquent en filigrane de multiples autres timbres instrumentaux et vocaux du folklore proprement polonais.

Une fois de plus, le bandonéon porte avec pertinence ces chants souvent simples et poignants, les sources slaves apparaissent avec plus de radicalité.

Mazurkas,Le caractère de danse est également rendu plus aigu dans le dialogue entre les deux instruments, le souffle du bandonéon et la percussion du piano nous donnent à entendre les reliefs rythmiques très particuliers à ces mazurkas, et leur rendent leur caractère définitivement teinté de l’Est européen.