Choses et autres

En jouant sur le passé et le présent, en donnant vie aux textes de Jacques Prévert et Pierre Dodet par la marionnette, l’objet, la musique, ce spectacle veut raviver les mémoires et faire rêver à nouveau que demain ne soit plus hier. Un grand moment de poésie et de musique.

Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées… Ce sont aussi des cris d’alarme toujours d’actualité. La vie, l’amour, la guerre, le travail… des sujets tellement banalisés que nous en avons oublié la force, la beauté, l’atrocité et l’absurdité.

Les textes de Prévert ont été choisis pour leur beauté, leur engagement, leur profondeur et leur drôlerie. Les textes de Pierre Dodet sont des traits d’union entre les thèmes abordés, résonances ou réponses aux textes de Prévert. L’ensemble est une poésie accordée, un recueil vivant.