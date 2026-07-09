Spectacle

Christian Terzian – Théâtre de la Ville

Un poète-chanteur « du coin », une langue ciselée, une musique lumineuse : une soirée de chanson française aussi drôle que touchante.

Christian Terzian – Théâtre de la Ville
Le 04/11/2026 20:30

Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 86 14 50

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Avec Christian Terzian, la chanson française prend l’accent du vrai. Un artiste né à Valence, ancré « d’ici », et fier de l’être. En résidence au Théâtre de la Ville, il présente C’est Ici, un spectacle où la poésie, l’humour et la tendresse se mêlent à des mélodies lumineuses. Une soirée de concert chanson française à Valence qui parle au coeur, et qui reste en tête.
Christian Terzian : un artiste de Valence

Christian Terzian est d’ici, et il le revendique avec gourmandise. Sa famille est installée à Valence depuis plus d’un siècle. Né rue Bouffier, vivant à deux pas, il ne se voit vivre nulle part ailleurs.

C’est ici, au Théâtre de la Ville, qu’il commence très tôt son aventure de poète-chanteur, avant de parcourir les scènes : bars de nuit, cabarets, fêtes d’été, grandes salles de la région… toujours avec cette façon bien à lui de faire swinguer les mots.

Un concert de chansons françaises

Attiré par l’ailleurs, Christian Terzian a aussi sillonné « ici et là » pour clamer sa poésie, son amour de la langue française, la truculence de ses bons mots, et le swing malicieux de sa musique.

Auteur au service d’autres artistes, il a notamment écrit l’émouvant  » Vue sur la mer  » pour Véronique Sanson, et signé  » Bravo la vie « , chanson fétiche du récent film de Claude Lelouch.

« C’est Ici » : une soirée au Théâtre de la Ville comme dans un salon

Entouré de ses complices, C’est Ici invite à traverser un univers bien à lui : textes ciselés, mélodies lumineuses, et cette sensation que chaque mot tombe juste.
Sur scène, Christian Terzian fait du théâtre son salon : il déambule, raconte, observe, chante ? avec humour et tendresse. Il aime les gens, cela se voit, cela s’entend, cela s’écoute.