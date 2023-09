Chronique de la terre volée

Film documentaire suivi d’un débat avec la réalisatrice

Ce documentaire de Marie Dault, primé au Festival du Réel, nous plonge dans le combat épique d’un groupe de femmes des quartiers populaires de Caracas en lutte pour leur terre.

En 2002, à Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles peuvent obtenir la propriété de la terre en échange de l’histoire de leur vie dans le quartier.

13 années plus tard, Alejandra, Keyla et tous les voisins du bidonville Las Brisas de la Santa Cruz, se lancent dans leur demande de titres de propriété. Mais à mesure que les mois passent et que les habitants recueillent les récits de leur installation sur cette montagne, le Venezuela s’enfonce dans la crise, emportant une à une lesavancées de la Révolution Bolivarienne.

Cinéma du Réel

» La belle énergie du film et de ses protagonistes nous embarque dans un quartier de Caracas avec une histoire d’une force rare. Cette figure de femme qui lutte contre l’adversité avec générosité et dignité est très belle. Le film touche à des enjeux complexes et universels et il ouvre une brèche d’espoir avec une maitrise dans la narration. «