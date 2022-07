Cie Les Arts déclinés présentent « Pages Blanches » avec Alticampus

Synopsis

Gerald Fitz, romancier prometteur, auteur d’un best-seller au succès planétaire, n’y arrive plus. Toutes ses idées, toutes ses ébauches finissent à la poubelle car rien n’est assez bien pour lui. Ni Rebecca Gibson, sa dévouée secrétaire, ni Daniel Wilcox, apprenti éditeur et admirateur enthousiaste, ne parviennent à lui redonner le goût à l’écriture. Pourtant, cette nuit-là, la présence d’un public va changer la donne…

Dans une tentative désespérée pour éviter une faillite certaine, la secrétaire Rebecca Gibson a pris l’initiative d’organiser une visite (payante) du lieu sacré où Gerald Fitz a créé son premier chef d’oeuvre, et où il est sensé travailler à l’écriture du prochain.

Dès son arrivée, le spectateur est plongé dans l’univers de l’écrivain américain des années 50/60 : lampes feutrées, fauteuil en cuir, chaises et bureaux en bois patiné, machines à écrire, cadres de photos en noir et blanc où l’auteur pose avec les stars de l’époque, cendriers pleins et bouteilles de whisky vides…

Fitz surprend cette visite organisée et, malgré les efforts d’une Mlle Gibson de plus en plus désemparée, passe de l’agacement à la fureur, de l’ironie à l’abattement : c’est terminé ; il ne peut plus écrire une ligne.

C’est alors qu’intervient le pétulant Daniel Wilcox, envoyé par l’éditeur pour tenter un ultime coup de pression, mais également fan de la première heure. Il va s’allier à Rebecca et cet étrange duo, aussi enthousiaste que déterminé, va tenter de sauver la situation.

C’est avec l’aide du public, via des suggestions de mots, de phrases, de situations, de personnages ou d’ambiances, que vont se construire peu à peu des scènes jouées par les 3 personnages devenus alors comédien.ne.s au service des histoires improvisées.