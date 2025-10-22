Festival, Spectacle

Cie les virevolantes – Contes et rencontres

Dans les pas du loup de Brigitte Ragot et Odile Leibenguth

Cie les virevolantes – Contes et rencontres
Le 22/11/2025 15:00

128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84

Contacter par mail Site internet
Payant

Dans ses yeux il y a des histoires. Des histoires de loups. Avec des odeurs de forêt, des couleurs de terres sauvages, la faim ou la peur, avec des rires aussi.
Mettez vos pas dans les siens et laissez-vous empor- ter par les contes et la musique.Vous rencontrerez des loups qui ressemblent beaucoup aux humains: affamés, un peu bêtes ou prétentieux, mais aussi des loups courageux, ou qui nous donnent envie de liberté…
Des loups, il y en a pour tous les goûts !