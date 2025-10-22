Dans ses yeux il y a des histoires. Des histoires de loups. Avec des odeurs de forêt, des couleurs de terres sauvages, la faim ou la peur, avec des rires aussi.
Mettez vos pas dans les siens et laissez-vous empor- ter par les contes et la musique.Vous rencontrerez des loups qui ressemblent beaucoup aux humains: affamés, un peu bêtes ou prétentieux, mais aussi des loups courageux, ou qui nous donnent envie de liberté…
Des loups, il y en a pour tous les goûts !
Cie les virevolantes – Contes et rencontres
Dans les pas du loup de Brigitte Ragot et Odile Leibenguth
128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84
