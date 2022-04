Cie Salomé et Color Gipsy – Festival La Movida

La compagnie Flamenco Salomé Humeau vous donne rendez-vous pour un extrait de leur spectacle flamenco « Jeunes Talents flamencos » : l’osmose entre une voix, une guitare et un corps en mouvement.

Venez vibrer au son des guitares gitanes du groupe color Gispy, laissez-vous entraîner dans leur univers musical.

Ce jeune groupe drômois se produit depuis 4 ans sur de nombreuses scènes de la région.

Leur passion unique et leur charisme, ont ouvert les portes d’un véritable succès.

Un groupe » Jeune » mais dont l’expérience de chacun n’est plus à prouver, tous ont foulé des scènes au niveau local, national et au-delà de nos frontières et leur passage sur scène enchante un public qui s’approprie leurs chansons.

Marqués par leurs origines gitanes, ils n’hésitent pas à mixer ce talent inné avec les musiques du moment.

Du talent, sans aucun doute, mais leur sourire et la bonne humeur qu’ils dégagent ne fait qu’amplifier leur capital sympathie. Les six » compadres » Antonio, Joaquin, Michel, David, Pepe y Pepe, vous assurent un moment inoubliable.