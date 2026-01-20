Comment trouver sa place dans un tel environnement ? Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début d’un long voyage, émaillé de rencontres épatantes et au final l’histoire d’une belle résilience. Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec une multitude d’accessoires insolites.
Cie Théâtre des Mots : L’atelier d’Okilélé
Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et soeur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont écriés « Oh, qu’il est laid ! ». Et Okilélé a pensé que c’était son prénom ! Moqué et rejeté au sein de sa famille, il dérange et fâche tout le monde.
26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70