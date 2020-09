Synopsis

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident.

Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

À propos…

[…] Le film déploie dans ses plans léchés un argumentaire limpide, et se dégage l’idée que les va-et-vient sont autant de saynètes offertes au spectateur contemporain comme recadrages d’une situation qu’il pense connaître mais ne connaît pas assez bien, celle des réfugiés dans les pays d’Europe de l’Ouest. La déclaration d’intention du cinéaste, » briser le point de vue européen sur les réfugiés « , aurait pu faire craindre, avec tout autre que Kaurismäki, la démonstration lourdingue, mais il y a quelque chose de miraculeusement bien accordé entre son esthétique crypto-Tati et le contemporain le plus brut, entre les valeurs de Frank Capra qu’il épouse (solidarité, dignité) et notre époque qui en manque, et ressemble assez à celle du cinéaste américain.

Libération, Élisabeth Franck-Dumas, 15 mars 2017