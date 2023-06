Ciné-concert – Cie Regards des Lieux – La Mécanique des roches

1h10 Tout public, à partir de 10 ans C’est un récit du travail et de la condition ouvrière pris entre les falaises abruptes des montagnes, l’histoire d’une jeunesse face à son avenir.

C’est une histoire de crépitements de feux dans la nuit, une histoire d’usines et de corps cassés, de délocalisations et de filiations. Au début du XXe siècle, la vallée de la Romanche se développa massivement avec la construction de nombreuses centrales électriques et d’usines d’électrométallurgie. Les ouvriers venaient de partout pour offrir leur force de travail. Puis, en deux générations, les fermetures se sont enchaînées. Aujourd’hui, le futur de la dernière usine est incertain.