Ciné-concert en famille « Sportif par amour »

Un film hilarant de Buster Keaton, génie du cinéma burlesque, à découvrir en ciné-concert (accompagné au piano) et en famille dès 5 ans !

CINÉ-CONCERT Accompagné par Mathieu Regnault

En collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse

Malec chez les indiens

Buster, un chasseur de papillons, vole au secours d’une tribu indienne qui voulait d’abord lui faire passer un sale quart d’heure.

Sportif par amour

Par amour pour une jeune fille, un jeune intellectuel qui méprise le sport s’essaye à toutes les disciplines de l’athlétisme ainsi qu’au baseball. Grâce à l’intervention du doyen du collège, il participe comme barreur à la course annuelle d’aviron alors que son rival en amour tente de faire renvoyer sa bien aimée. Ayant gagné la course, le » gringalet » court à la rescousse de sa belle, prouvant par la même qu’il est un athlète complet. Les amoureux finissent par se marier et vivent heureux jusqu’à leur mort…