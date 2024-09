CinÃ© concert jazz: Animal Image

Un léger courant d’eau trouble la tranquillité des icebergs, le vent se faufile entre les plumes d’un oiseau flottant au gré des courants aériens, les flocons de neige s’emmêlent à la crinière d’un cheval sauvage : le film tourné par le photographe et réalisateur finlandais Perttu Saksa saisit avec une rare délicatesse la beauté éthérée du Grand Nord. Plans serrés alternant paysages monumentaux, la nature semble au plus près de nous. Et pourtant elle ne devient jamais familière : le grain de l’image et le choix du noir et blanc la tient à distance, lui conférant une dimension quasi mythologique. Pour ce ciné-concert, le duo emblématique de la nouvelle scène de jazz finlandaise formé par Verneri Pohjola et Mika Kallio, accompagné du saxophoniste français Sylvain Rifflet, improvisent en direct à partir de la bande-son qu’ils ont créée. Voyage immobile à travers l’immensité de l’Arctique, Animal Image est une expérience aussi sensorielle que contemplative.