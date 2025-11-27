Ciné-concert : Le Manoir de la peur

Sur scène Maxime Dangles et Tommy Rizzitelli, musiciens électro accompagnent la projection Le Manoir de la peur d’Alfred Machin.

Depuis qu’un mystérieux inconnu et son domestique se sont installés dans le manoir des environs d’un village provençal, une vague de crimes s’est abattue sur le pays et sème la terreur chez les habitants. Le jeune Jean Lormeau, refusant de céder à la peur, part à la rencontre de l’inquiétant propriétaire pour percer son secret.

Soirée présentée par Béatrice de Pastre, directrice adjointe du CNC qui a suivi la restauration du film, et Maryline Desbiolles, autrice du roman Machin.

Film d’Alfred Machin et Henry Wulschleger

Avec Romuald Joubé, Gabriel de Gravone, Lynn Arnell, le singe Auguste

France | 1924 | 1h20