CINÉ CONCERT « Nanouk l’equimau » avec Jérémy Regenet

« Nanouk l’esquimau », réalisé en 1922 par Robert J. Flaherty, nous plonge dans la vie de Nanouk et sa famille, inuits de la Région d’Ungawa, au Canada. Jérémy Regenet accompagne de son piano ce voyage dans cette nature glaciale..

Filmé avec précision, le quotidien de Nanouk est rythmé par la chasse et la pêche. La beauté de ce film fort et fondateur est de montrer à la fois toute la majesté de la nature et comment l’homme parvient à vivre en harmonie avec elle, malgré sa rudesse.