Ciné-concert – Zëro- Cloverfield

Le spectateur est censé assister à la projection d’un film amateur retrouvé. Il n’y a généralement pas de musique. Zëro relève le défi et interprète, en direct, une musique parfois immersive, parfois violente, en parfait accord avec l’extrême densité de la bande son de ce blockbuster.

Zëro est un trio lyonnais fondé en 2006. Difficilement classable, leur musique, souvent qualifiée de cinématographique, oscille entre rock, noise, ambient ou indus, piochant autant aux Residents qu’à MC5, à Sun Ra qu’à Bernard Herrmann. Depuis 2015, ils partagent fréquemment la scène avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle. Ils ont également participé à la bande originale de Terre et Cendres d’Atiq Rahimi en 2004, Lili Rose de Bruno Ballouard en 2014 et We Blew It de Jean-Baptiste Thoret en 2017. Le chapitre qui arrive aujourd’hui ressemble presque au » début album » d’une jeune formation pétrie d’une fougueuse et insatiable envie d’en découdre avec le monde. Un monde complexe, angoissant, oppressant même, et pourtant riche de sa confusion.

Ciné-Concert

En partenariat avec le festival « Le Tympan dans l’Oeil »