Ciné Débat – Aigoual, la Forêt retrouvée

Au milieu du XIXème siècle, dans les Cévennes, la population rurale atteint son maximum démographique. Entre le surpâturage et les besoins industriels, la forêt de l’Aigoual se réduit comme peau de chagrin et de graves inondations se multiplient dans les vallées. L’administration des Eaux et Forêts essaye de reboiser, mais provoque de nombreuses oppositions car il faut choisir entre la forêt et les espaces pastoraux. Finalement, le forestier Georges Fabre et le botaniste Charles Flahault, parviennent à changer le cours des évènements. Par leur personnalité, et l’ampleur d’un engagement hors-norme, ils réussissent à faire repousser des milliers d’hectares de forêt.