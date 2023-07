Ciné-débat : La philo vagabonde

LA PHILO VAGABONDE de Yohan Laffort | 1h38 | France | 2016 | Documentaire | Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison ou au fond d’une grotte, il met la philosophie dans tous ses états et la ramène à sa dimension charnelle et subversive, au plus près des citoyens. Cette philosophie buissonnière nous aide à comprendre notre rapport au monde et à autrui pour tenter d’agir et d’assumer notre humaine condition. Et la pensée peut enfin vagabonder. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet