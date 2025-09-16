Tourné dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, » La Séparation « , entre fiction et documentaire, invite le public à un voyage inédit au coeur d’un débat » fleuve » qui dura plus de 10 mois et occupa 48 séances à la Chambre des Députés. Le film met en scène les débats parlementaires sur la loi de séparation des églises et de l’État en 1905 et permet de comprendre la portée de cette loi sur la laïcité. Au fil des décennies, la laïcité s’est affirmée, renforcée, pour devenir une valeur incontournable de la République française » indivisible, laïque, démocratique et sociale » (80 minutes)
Après la projection, débat avec Bruno Fuligni, scénariste du film, spécialiste de l’histoire de la IIIème République.
Ciné-débat « La Séparation »
Ciné-débat : » La Séparation » (2005)
Film de François Hanss, avec Pierre Arditi, Michael Lonsdale, Claude Rich, Jean-Claude Drouot
36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Tél. 06 64 50 09 91
