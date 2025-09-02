Ciné-débat : « La théorie du boxeur »

À partir de 16h, on se retrouve lors de la 3ème rencontre du réseau démocratie alimentaire : un après-midi et une soirée conviviale, gourmande et engagée !

Au programme :

– Buvette 100% locale pour se désaltérer en musique et en bonne compagnie

– Marché de producteurs locaux avec un système à 3 prix, accessible à toutes et tous

– Distribution de fruits et légumes glanés par l’Accueillette

– Cantine participative : bio, locale, vegan et préparée ensemble

=> inscription TRÈS recommandée ici : https://urlr.me/kEhWDC

Et pour bien terminer la journée : un documentaire de Nathanaël Coste :

Les excès du climat frappent de plus en plus durement le monde agricole. En 2022, la sécheresse crée un véritable électrochoc dans la vallée de la Drôme. Nathanaël, géographe de formation, enquête chez des agriculteurs bio et conventionnels pour qui le temps de l’adaptation a déjà commencé. Sur le terrain, les approches diffèrent, qu’elles reposent sur les technologies, les stockages d’eau, la gestion des sols ou l’agroécologie.

Alors que la moitié des fermes va changer de main d’ici dix ans, le film questionne agriculteurs et chercheurs sans a priori pour repenser notre façon de produire et construire la résilience alimentaire d’un territoire.

Un temps d’échanges collectif pour réfléchir aux enjeux de notre alimentation et imaginer ensemble des alternatives durables.

Et pour donner un coup de main à l’installation ou au rangement (on a besoin de vous! ): tierslieunourriciervalence@parenthese.org