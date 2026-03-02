Ciné Débat – Le vivant qui se défend

Projection du film de Vincent Verzat « Le vivant qui se défend. Il sera suivi d’un débat « comment s’engager pour la biodiversité ? » co-animé par Marie-Pascale Abel-Coindoz, éleveuse et Philippe Mezda, membre d’associations de protection de la nature.

De la barricade au barrage du castor

Partant d’un récit personnel et sensible, ce film retrace le cheminement du réalisateur entre militantisme et naturalisme, sa recherche pour trouver un équilibre entre combat et contemplation. Il rejoint bien des questions personnelles et politiques auxquelles nous sommes confrontées dont notre place d’humains avec le monde animal.

Protéger la biodiversité, c’est aussi promouvoir une agriculture qui ne la détruit pas, l’accès à une alimentation saine pour tous, des façons de se déplacer et d’habiter qui polluent le moins possible.

» Le vivant qui se défend » fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats.

Soirée organisée par la Coopérative Citoyenne Saillansonne & la Confédération Paysanne