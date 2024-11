C’est un film documentaire qui mêle archives, récits, littérature et réel. Un voyage depuis la préhistoire à l’histoire, jusqu’aux luttes environnementales et sociales actuelles.

Scientifiques, historien, archéologue, philosophe, anthropologues – dont Claude Lévi-Stauss – expliquent le poids de la culture, des mythes et des préjugés dans notre rapport à la nature et à la domination. Une domination sur la nature sauvage, la terre et l’eau mais depuis longtemps aussi, domination sur les femmes et les » sauvages « …

Travaux pratiques à l’appui, le film montre qu’un autre chemin est possible. Militants, paysans, associations, collectifs, forts de leur vigilance, de leur connaissance du réel et de la nature, avec pugnacité, tentent de faire changer le cours de l’histoire.