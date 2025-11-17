Ciné-débat : Ma place dans ce monde

L’Association Fuso et Aideor vous invitent à un événement gratuit et ouvert à tous, pour sensibiliser aux troubles d’apprentissage et proposer des solutions concrètes.

Au programme : projection d’un documentaire, témoignages d’adolescents et temps d’échange entre parents pour partager expériences et bonnes pratiques. Un moment d’écoute et de réflexion pour mieux comprendre le quotidien des famille.

Cette soirée permettra d’approfondir les enjeux liés aux troubles d’apprentissage et d’aborder les différents types de difficultés rencontrées par les enfants et adolescents. Les participants pourront échanger librement avec des professionnels de terrain, poser leurs questions et repartir avec des pistes d’accompagnement adaptées aux réalités familiales et scolaires.

L’événement s’adresse aux parents, aux éducateurs, aux enseignants ainsi qu’à toute personne souhaitant mieux comprendre et soutenir les jeunes concernés. L’objectif est d’offrir un espace d’écoute, d’information et de partage pour renforcer le lien entre familles et acteurs éducatifs.