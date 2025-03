CinÉ dÉbat « ma vie est un défi » – spécial parkinson

Souvent considérée comme la maladie du vieillissement, elle touche aujourd’hui toujours plus de jeunes patients. Pourtant, Yves n’a aucun antécédent familial et rien ne laissait présager qu’un tel diagnostic allait être posé. Alors qu’il est fortement handicapé par la dyskinésie, Yves s’est lancé le défi de faire le tour des Alpes suisses en parcourant plus de 1000 km à pied afin de démontrer que le Parkinson ne le condamne pas à l’inactivité. À travers un témoignage poignant et unique, ce film part à l’aventure avec Yves pour nous faire découvrir son histoire et ses 15 ans de combat contre les symptômes du Parkinson qui ont complètement changé sa vie..A la Maison de Pays en partenariat avec la mairie de Nyons (salle Méliandre), projection du film « Ma vie est un défi » de Stéphan Rytz suivi d’un débat animé par l’association France Parkinson en partenariat avec le CRT des Baronnies et la plateforme de répit des Aidants Escapade ORSAC ATRIR.

Collation offerte à l’issue de la projection.