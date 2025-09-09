Projet mis en place avec la participation de 400 personnes cotisant pour une première ébauche de Sécurité Sociale de l’Alimentation en France. À travers quatre portraits sensibles, le film Manger pour vivre propose une réflexion sur le droit à l’alimentation et le lien social pour une société plus solidaire.
Ciné-débat : Manger pour vivre – Semain d’information sur la santé mentale
Projection du film de Valérie Simonet. Il relate l’aventure collective d’un groupe d’associations de Montpellier qui a créé une caisse alimentaire commune.
4 allee Severine 26000 Valence Tél. 07 82 27 55 74