Ciné-débat : Manger pour vivre – Semain d’information sur la santé mentale

Projection du film de Valérie Simonet. Il relate l’aventure collective d’un groupe d’associations de Montpellier qui a créé une caisse alimentaire commune.

Ciné-débat : Manger pour vivre – Semain d’information sur la santé mentale
Le 17/10/2025 18:30

4 allee Severine 26000 Valence Tél. 07 82 27 55 74

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Projet mis en place avec la participation de 400 personnes cotisant pour une première ébauche de Sécurité Sociale de l’Alimentation en France. À travers quatre portraits sensibles, le film Manger pour vivre propose une réflexion sur le droit à l’alimentation et le lien social pour une société plus solidaire.