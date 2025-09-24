Ciné-débat : Projection du film « La Belle Affaire » de Natja Brunckhorst

Le Ciné Lumière en partenariat avec la MJC Robert Martin vous invite à une soirée Ciné-débat avec la projection du film « La belle affaire » (titre original « Zwei zu eins »), une comédie de Natja Brunckhorst sortie en 2024.

Synopsis : A Halberstadt, petite ville de la frontière entre les deux Allemagne, entre Leipzig et Hanovre, à l’été 1990 en pleine réunification monétaire, Maren, Robert et Volker, un trio à la manière des Pieds-nickelés, organisent une arnaque collective au change monétaire.

Le titre original du film « Deux pour un(e) » fait référence à la fois au taux de change officiel entre les mark de l’Est et ceux de l’Ouest, et à la relation, comme dans « Jules et Jim », entre Maren et ses deux amis d’enfance.

C’est une comédie qui couvre cette courte période instable où un ancien monde disparait et où un nouveau monde n’est pas encore en place.

Le rôle de Maren est tenu par Sandra Hüller qui a joué dans « Anatomie d’une chute » et dans « La zone d’intérêt ».

Ne ratez pas après le générique final, le gag final…

La projection du film sera suivie d’un débat.