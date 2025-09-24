Ciné-débat : Projection du film « Yella » de Christian Petzold

Le Ciné Lumière en partenariat avec la MJC Robert Martin vous invite à une soirée Ciné-débat avec la projection du film « Yella » , film dramatique de Christian Petzold sorti en 2007 – L’amour au temps du capital-risque.

Synopsis : Sous les traits de l’actrice Nina Hoss, Yella quitte Wittenberge, petite ville de l’ex-RDA comme Halberstadt pour un nouvel emploi à Hanovre, loin de son conjoint Ben et de ses affaires déclinantes, et met ses capacités en décryptage de bilans financiers au service de Philipp, un beau blond, spécialiste en capital-risque mais aussi en petites arnaques.

Alors que Yella rêve du rêve trompeur de beaucoup de gens de l’ex-RDA, celui d’un bon emploi à l’ouest, Philipp l’homme de l’ouest n’y croit pas mais n’a d’autres rêves que de gagner beaucoup d’argent.

Christian Petzold décrit ainsi un univers froid, peuplé de personnages manipulateurs, impitoyables, qui rêvent de réussite, sociale ou économique, dans une ambiance de thriller.

La projection du film sera suivie d’un débat.