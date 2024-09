Projection du film « Un Pasteur » (Louis Hanquet, 2024, 70mn).

Synopsis du film « Dans le Sud-Est de la France, Félix travaille avec son père à l’élevage d’un petit troupeau de brebis. De l’automne au printemps, il soigne ses bêtes, les nourrit et les garde dans les denses forêts de chênes verts du Verdon. Au début de l’été, accompagnés de quelques bénévoles, les deux hommes transhument à pied sur plus de deux cents kilomètres pour mener leur troupeau à la montagne, jusque dans les confins de la vallée de l’Ubaye. Là, Félix s’installe dans une petite cabane isolée, pour vivre loin de tout pendant de longs mois. Seul, en proie aux éléments et à une nature parfois hostile, il doit protéger son troupeau face à un être invisible dont la présence hante les paysages : le loup. C’est dans ce monde minéral et inaccessible où il se retrouve face à lui-même que Félix semble avoir trouvé sa place ».

Projection du film puis échanges autour de ce dernier avec un éleveur. L’idée de cette projection est d’essayer de faire partager le quotidien des éleveurs pastoraux (d’où le titre du film). On y parle à la fois de pastoralisme dans des milieux méditerranéens, de transhumance, de solitude et de lien au troupeau.

Infos pratiques : gratuit réservation obligatoire auprès du Parc, début de la projection à 20h, durée du film 1h10mn, puis échanges autour d’un jus de fruit et quelques douceurs,