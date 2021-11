Ciné débat

Il nous raconte son expérience personnelle : sa prise de conscience de la fragilité du monde, ses interrogations face à l’épuisement des ressources et au changement climatique, le gigantisme vertigineux de la société de consommation et son inexorable déclin. Il nous entraine dans sa quête : comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle ère en scrutant les réactions humaines face à la perspective inquiétante d’un effondrement global. Il fait dialoguer ses sentiments avec ceux de scientifiques reconnus, comme le climatologue Hervé Le Treut, ou l’ingénieur Jean Marc Jancovici en les interrogeant, non pas tant sur leurs recherches que sur leurs émotions personnelles par rapport à la situation présente, et la manière dont ils se préparent aux bouleversements à venir.. . »Il y a deux questions qui se polluent mutuellement », résume le réalisateur : « il y a la question des limites, c’est-à-dire le gâteau que nous avons à disposition, et la question de justice, c’est-à-dire la manière dont on se répartit le gâteau »…- Véronique de Geoffroy Directrice Exécutive du » think tank » Groupe Urgence Réhabilitation et Développement (Groupe URD).- Aline Hubert chargée de recherche environnement/climat au Groupe URD.- Thierry Tatoni Professeur à l’université d’Aix-Marseille, écologue, spécialisé dans la biodiversité marine. Adjoint à la municipalité de Nyons chargé de l’environnement et du développement durable. .