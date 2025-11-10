C’est cette question, apparemment insoluble, qui sert de point de départ à un tour de France de quinze agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. À coeurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.
Ciné – discussion
Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ?
Le village 26150 Saint-Julien-en-Quint Tél. 06 61 17 60 88