Réalisé par l’association NOS MÉMOIRES VIVES, « Aidant, aidé : corps à coeur engagé » est un film photographique et sonore qui témoigne de cette relation intime et singulière où s’entremêlent bienveillance, amertume, don, épuisement, opportunités, contraintes, culpabilité, amour…
Ciné « Papote » rencontre aidants
Projection « Aidant, aidé : corps à coeur engagé » suivi d’un temps d’échange sur la place et le rôle de l’aidant, animé par la Plateforme de Répit Escapade.
