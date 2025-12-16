Cinéma

Ciné-rencontre avec Romane Bohringer

Rencontre évènement autour de son film « Dites-lui que je l’aime ».

Le 07/03/2026 20:00

36, Boulevard Général De Gaulle 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 15

Contacter par mail Site internet
Payant

En partenariat avec la Comédie de Valence.

Séance du film suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.