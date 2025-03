Ciné-rencontre : « Ce n’est qu’un au revoir »

Une chose est sûre, dans peu de temps, Aurore, Nours, Jeanne, Diane et les autres diront adieu à leur chambre d’internat, aux baignades dans la Drôme, aux fêtes dans la montagne. Pour la plupart, ce n’est pas la première fois et ça fait encore plus mal.

Séance suivie d’une rencontre avec Guillaume Brac, réalisateur, dans le cadre de l’évènement ÇA CINÉMA ! porté par l’UGA, la Ville de Valence et LUX Scène nationale

Lycée de Die, dans la Drôme. Les amitiés de lycée peuvent-elles durer toute la vie ? Une chose est sûre, dans peu de temps, Aurore, Nours, Jeanne, Diane et les autres diront adieu à leur chambre d’internat, aux baignades dans la Drôme, aux fêtes dans la montagne. Pour la plupart, ce n’est pas la première fois et ça fait encore plus mal.

Ce qui rend le film si attachant tient dans son point d’équilibre, entre réalité et imaginaire de la fiction. Dans les torrents d’eau claire, au pied des falaises ocres où s’accrochent les pins, les amies se livrent aux jeux et sentiments d’un été qui va bientôt les séparer. Éclairées comme des toiles impressionnistes, ces baignades champêtres ont tout l’air de relever un passé fantasmé.