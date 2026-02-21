Ciné-rencontre : Hommage à la Catalogne

Transmettre la mémoire, faire vivre l’engagement : En donnant la parole aux témoins, en mobilisant la création artistique et en impliquant la jeunesse, ce projet fait le lien entre mémoire et avenir et rappelle que résister demeure un acte de conscience et d’engagement civique, toujours vivant au coeur de notre présent.

HOMMAGE À LA CATALOGNE de Frédéric Goldbronn – France – 1h09 – 2025 – VF – Documentaire

Dans Hommage à la Catalogne George Orwell fait le récit de son engagement dans la révolution et la guerre d’Espagne. C’est un livre hanté par des images, que l’on retrouve dans les reportages des opérateurs anarchistes de la CNT. Le film se propose de faire partager son expérience en Espagne à travers une expérience nouvelle de cinéma.