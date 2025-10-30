Suite à la perte d’un proche, une peintre et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir traverser cette épreuve.
Au fil des rencontres inattendues, un film unique en son genre est né : un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’oeuvre musicale.
Ciné-rencontre Les Oiseaux de pluie
Séance en présence de Ariel Neo, Pierre Le Baleur et l’oiseleur Yvan Gilbert avec ses oiseaux
16 Boulevard Pêcher 26200 Montélimar Tél. 0660354531
