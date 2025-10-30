Cinéma

Ciné-rencontre Les Oiseaux de pluie

Séance en présence de Ariel Neo, Pierre Le Baleur et l’oiseleur Yvan Gilbert avec ses oiseaux

Le 18/11/2025 20:30

16 Boulevard Pêcher 26200 Montélimar Tél. 0660354531

Site internet
Payant

Suite à la perte d’un proche, une peintre et réalisatrice ressent le besoin vital de créer pour pouvoir traverser cette épreuve.
Au fil des rencontres inattendues, un film unique en son genre est né : un long métrage à la frontière entre la fiction, le documentaire et l’oeuvre musicale.