Ciné rencontre: « Une vie cachée »

Un film inspiré de faits réel, la projection du film » Une vie cachée » sera suivie d’une table ronde sur le film et sa thématique : « Quand la lumière brille dans les ténèbres ».

Franz Jägerstätter vit avec son épouse et ses enfants dans un petit village du Tyrol. Il tente de mener une vie paisible et honnête. Quand l’Allemagne nazie annexe l’Autriche, il est envoyé faire ses classes et revient quelque temps après, n’hésitant pas à exprimer son désaccord avec les nazis. Cela lui vaut le rejet d’une partie des habitants des environs. Mais Franz n’en démord pas. Il ne veut pas tuer pour son pays. Quand la guerre éclate, il est incorporé. Mais comme il refuse de jurer fidélité à Adolf Hitler, il est emprisonné. Même si elle ne comprend pas toujours son entêtement, Franziska, son épouse, est décidée à le soutenir coûte que coûte…