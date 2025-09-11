Ciné rencontres autour de deux films

Le cinéma Le reg’Art vous propose une soirée autour de deux films : « Cette sale terre » et « Ivul » par Andrew Kötting, réalisateur excentrique britannique. M Andrew Kötting sera présent pour vous parler de ses oeuvres accompagné de l’acteur Xavier Tchili.

18h00 : Projection du film « Cette sale terre »

Aux confins de la Grande-Bretagne, Francine, Kath et la fille de cette dernière vivent dans une ferme sans âge. Enthousiastes et optimistes, les deux soeurs font tourner l’exploitation comme elles le peuvent. Buto, le père de la fillette, cupide, violent et égoïste, s’apprête à épouser Kath car, bientôt âgée de 21 ans, celle-ci va hériter des terres…

Tout public avec avertissement

Genre : Drame, Horreur, Social

Durée : 01h51

Acteurs : Rebecca Palmer, Shane Attwooll, Demelza Randall, Xavier Tchili, Dudley Sutton

20h15 : Repas partagé

21h00 : Projection du film « Ivul »

Ivul est l’histoire du jeune Alex, qui, banni par son père excentrique, escalade la maison jusqu’au toit et jure de ne plus jamais remettre un pied sur terre. Il vit ainsi une brève et tragique existence, en exil, regardant du haut de son royaume un monde en décomposition et une famille qu’il aime.

Genre : Drame, Fantastique, Familial

Durée : 01h36

Acteurs : Jacob Auzanneau, Adélaïde Leroux, Jean-Luc Bideau, Aurélia Petit, Xavier Tchili, Capucine Aubriot, Manon Aubriot