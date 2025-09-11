Ciné rencontres autour de deux films

18h00 : Projection du film « Cette sale terre »
Aux confins de la Grande-Bretagne, Francine, Kath et la fille de cette dernière vivent dans une ferme sans âge. Enthousiastes et optimistes, les deux soeurs font tourner l’exploitation comme elles le peuvent. Buto, le père de la fillette, cupide, violent et égoïste, s’apprête à épouser Kath car, bientôt âgée de 21 ans, celle-ci va hériter des terres…
Tout public avec avertissement
Genre : Drame, Horreur, Social
Durée : 01h51
Acteurs : Rebecca Palmer, Shane Attwooll, Demelza Randall, Xavier Tchili, Dudley Sutton
20h15 : Repas partagé
21h00 : Projection du film « Ivul »
Ivul est l’histoire du jeune Alex, qui, banni par son père excentrique, escalade la maison jusqu’au toit et jure de ne plus jamais remettre un pied sur terre. Il vit ainsi une brève et tragique existence, en exil, regardant du haut de son royaume un monde en décomposition et une famille qu’il aime.
Genre : Drame, Fantastique, Familial
Durée : 01h36
Acteurs : Jacob Auzanneau, Adélaïde Leroux, Jean-Luc Bideau, Aurélia Petit, Xavier Tchili, Capucine Aubriot, Manon Aubriot