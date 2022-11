CinéConcert – Oriki et Woz Kaly – La Petite Vendeuse de Soleil

Le film La Petite vendeuse de soleil (Sénégal, 1999) de Djibril Diop Mambèty est une oeuvre juste et touchante. Cinéaste-poète atypique, inventif, plein d’humour et attaché viscéralement à défendre les Histoires de petites gens face aux puissants, Mambèty figure parmi les plus grands cinéastes africains. Ce conte urbain présente, avec un parti-pris d’accessibilité et de légèreté, la réalité des rues de Dakar et le dur quotidien de ses enfants qui tentent chaque jour d’y survivre.

Pour accompagner cette histoire poignante, Oriki, formation au carrefour des musiques africaines et arabes, collabore pour ce projet avec Woz Kaly, chanteur sénégalais à la carrière internationale (Missal, Touré Kunda,Youssou N’Dour, Flavia Coelho). Par leurs compositions chaudes et colorées, les musiciens font résonner la détermination du personnage principal, Sili, et la poésie de l’ordinaire filmée par Mambèty.