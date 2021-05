Cinéma sous les étoiles

Synopsis : Humains et monstres inversent les rôles. Cette fois, Dracula va devoir faire face à un gros problème ! Van Helsing a mis au point un rayon monstrificateur qui va bouleverser la vie des habitants de l’hôtel . Johnny, dans l’espoir de se faire accepter par son vampire de beau-père, va se faire transformer en une sorte de dragon. Mais si cet appareil change les humains en monstres, il métamorphose aussi les monstres en humains ! Evidemment, le dispositif ne va pas manquer de se détraquer, créant des situations pour le moins cocasses, comme on peut le voir dans la bande-annonce, rythmée par le tube « How you like that » de Blackpink. En effet, Dracula et ses comparses vont soudainement redevenir humains, suscitant l’effroi chez notre ami vampirique.